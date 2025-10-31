تعرض نجل الفنانة المصرية ريم سامي لإصابة بالغة في الرأس، إثر سقوطه من يد والده واصطدامه بالأرض، ما تسبب في شرخ بالجمجمة.

ونقل الطفل على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حيث يخضع حالياً للملاحظة الدقيقة داخل غرفة العناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي المتابع لحالته.

تطورات حالته الصحية

من جانبه، كشف الدكتور سامي عبدالعزيز، والد الفنانة ريم سامي، تطورات حالة حفيده في منشور عبر حسابه بالفيسبوك، موضحاً أنه لا يزال تحت المراقبة الطبية الدقيقة، مطالباً الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

يُذكر أنه في شهر أبريل الماضي احتفلت ريم سامي بميلاد طفلها الأول، الذي رزقت به بعد مرور قرابة عام من زواجها، ولاقى الخبر حينها تفاعلاً واسعاً من الجمهور، متمنين للرضيع دوام الصحة والعافية.

وكان آخر أعمال ريم سامي مسلسل «حدوتة منسية»، الذي ضم كلاً من: سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد على رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، وعدداً آخر من الفنانين. ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين.