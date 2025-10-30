بعد 5 أعوام حافلة بالتحوّل والتجديد، ودّع الإعلامي محمد فهد الحارثي منصبه رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون، في ختام مرحلةٍ وُصفت بأنها من أكثر الفترات حراكاً في تاريخ الهيئة، شهدت نقلة نوعية في المحتوى والبنية المؤسسية والتوجه نحو الإعلام المتخصص.

وجاء إعلان الحارثي مغادرته عبر رسالة وداع نشرها في حسابه بمنصة «إكس»، رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة على دعمها المتواصل للإعلام والإعلاميين، مثمناً جهود فريق العمل، ومرحباً بتعيين الإعلامي علي الزيد رئيساً جديداً للهيئة، مؤكداً ثقته في استمرار مسيرة التطوير والتميز.

من الصحافة الورقية إلى قيادة الإعلام المرئي

بدأ الحارثي مسيرته الإعلامية من صفحات الصحافة الورقية، حيث عمل مراسلاً في صحيفتي «الشرق الأوسط» و«عرب نيوز»، ثم محرراً ومديراً للتحرير في صحيفة الاقتصادية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة تحرير مجلة الرجل عام 1997، ومجلة سيدتي عام 2004، ليقود نقلة تطويرية جعلت من «سيدتي» منصة متعددة الإصدارات والمواقع المتخصصة في الأسرة والأزياء والديكور.

كما تولى بين عامي 2013 و2016 رئاسة تحرير صحيفة عرب نيوز، وأطلق خلالها مشروع منتدى عرب نيوز الحواري. ثم برز لاحقاً كأحد مؤسسي المنتدى السعودي للإعلام، ورئيس جائزة الإعلام السعودي، ليصبح أحد أبرز الوجوه التي جمعت بين العمل التحريري والإداري والتنظيمي.

وفي سبتمبر 2020 صدر قرار بتعيينه رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل العام ركز فيها على تحديث منظومة الإعلام الحكومي، وتعزيز دوره في التعبير عن التحولات الوطنية الكبرى.

5 سنوات من التحوّل والبناء

خلال فترة رئاسته، نفّذ الحارثي سلسلة مبادرات وبرامج أسهمت في تحديث أداء الهيئة، من أبرزها:

• إطلاق أول إذاعة إخبارية متخصصة في المملكة ضمن شبكة قناة الإخبارية عام 2022.

• تطوير الدورات البرامجية للتلفزيون والإذاعات، مع التركيز على الهوية السعودية والمحتوى المحلي.

• تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية من خلال رئاسته لاتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو)، ومشاركاته في الاجتماعات الوزارية.

• إعادة هيكلة إدارات الهيئة وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والحوكمة.

• تمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف قطاعات الإنتاج والبث.

وخلال كلماته وتصريحاته الإعلامية، كان يؤكد دائماً أن «الهيئة تمضي في مسارٍ يستند إلى التطوير والإبداع، بما يعكس صورة السعودية الجديدة إعلامياً».

علي الزيد.. بداية مرحلة جديدة

تتسلم الهيئة اليوم قيادة جديدة برئاسة الإعلامي علي الزيد، الذي يُعد من الكفاءات الإعلامية السعودية المتميزة. بدأ مسيرته المهنية في صحيفة الوطن وتدرّج فيها حتى أصبح نائباً لرئيس التحرير، ثم تولى رئاسة تحرير صحيفة مكة عام 2017 بعد أن كان أحد مؤسسيها، قبل أن يُعيّن لاحقاً رئيساً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

يحمل الزيد درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة الملك عبدالعزيز، ودبلوماً في البرمجة وتحليل المعلومات، وتميّز في تطوير أساليب العرض الصحفي واستخدام الإنفوجرافيك والمحتوى البصري، ما منحه خبرة متراكمة تجمع بين التحرير والتقنية والإدارة.

وبتعيينه رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون، يُنتظر أن يقود الزيد مرحلة جديدة من التكامل بين الإعلام التقليدي والرقمي، مستفيداً من خبراته في العمل الصحفي والتقني، لترسيخ مكانة الهيئة كمؤسسة وطنية رائدة في صناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي.

بهذا الانتقال القيادي، تطوي هيئة الإذاعة والتلفزيون صفحة مهمة من تاريخها الحديث، وتبدأ أخرى تُبشّر بمواصلة التحديث والتنوّع، في إطار الرؤية السعودية الطموحة لمستقبل إعلامي أكثر تأثيراً وحضوراً.