أكد مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق أن المملكة العربية السعودية جعلت الثقافة أولوية رئيسية في رؤية 2030، إيمانا بأهميتها كونها أحد محركات التنمية المستدامة والتواصل الحضاري.

وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع السادس لوزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا، نيابة عن وزيرالثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة تعتز بمبادرتها لعقد الاجتماع الأول لوزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين على هامش الرئاسة السعودية عام 2020 تحت شعار «نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد»، الذي يعكس الإيمان المشترك بالثقافة بصفتها منفعة عالمية عامة، مشيرا إلى أن المبادرة تشهد اليوم ازدهارا في ظل الرئاسات المتعاقبة، مثمنا التزام وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين باستكمال العمل على تفعيل المسار الثقافي.

ونقل تقدير المملكة لجهود الرئاسة في جنوب أفريقيا في مواصلة ترسيخ الثقافة في مجموعة العشرين تحت شعار «التضامن، والمساواة، والاستدامة»، ودعمها لأولوياتها الثقافية «من هذا المنطلق تُسخر المملكة إمكاناتها للإسهام في تعزيز القطاع الثقافي محليا ودوليا، وقد أطلقت بالتعاون مع شركائها الدوليين مجموعة من المبادرات الدولية النوعيّة لحماية التراث الثقافي، ومن ذلك مشروع المتحف الافتراضي للقطع المسروقة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، الذي يعد أول منصة رقمية من نوعها عالميا، ليكون نموذجا متقدما في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا التراث العالمي»، كما تؤكد المملكة تعزيز هذه الجهود من خلال استضافتها الحالية للمؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية 2025، وهو مبادرة تجمع نخبة من الخبراء والمؤسسات الدولية لمناقشة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الثقافي.

وأضاف الطوق: تواصل المملكة سعيها لدفع الجهود الرامية إلى وضع الثقافة في صدارة السياسات العالمية التنموية والاقتصادية، ويأتي مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي استضافته الرياض أخيرا، شاهدا على التزام المملكة بتمكين القطاع الثقافي بصفته رافدا اقتصاديا، واستشراف مستقبل واعد للاستثمار الثقافي ينطلق من محورية الثقافة في التنمية وبناء الإنسان، منوها بأن إعلان استضافة المملكة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت 2029) يجسّد التزام المملكة باستكمال الإنجازات المحققة في المكسيك وإسبانيا، الهادفة إلى تحويل الثقافة إلى محرك اقتصادي مستدام يخدم المجتمع الدولي ويعزز التنوع الثقافي والحوار الحضاري، مؤكدا تطلع المملكة إلى استمرار التعاون مع بقية أعضاء دول مجموعة العشرين لترسيخ مكانة الثقافة قوة دافعة للتنمية المستدامة، ومصدر إلهام لأجيال المستقبل لبناء عالم أفضل.