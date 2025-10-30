تستعد الفنانة الكويتية هدى حسين لخوض سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان «الغميضة»، يجمعها بعدد من أبرز نجوم الدراما الخليجية.

أجواء درامية مشوقة

وشارك المنتج اللبناني جمال سنان عبر حسابه على منصة «إنستغرام» صورة من كواليس توقيع عقد المسلسل، ظهرت فيها هدى حسين إلى جانب الكاتبة هبة مشاري حمادي والمخرج علي العلي، معرباً عن حماسه لانطلاق هذا التعاون الفني الجديد.

ومن المقرر أن تقدم هدى حسين في «الغميضة» دوراً مختلفاً عما قدمته في أعمالها السابقة، وسط أجواء درامية مشوقة.

رسائل تهنئة من نجوم الفن

وتلقت هدى حسين رسائل تهنئة عديدة من زملائها في الوسط الفني عقب الإعلان عن المشروع، إذ كتبت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن معلقة على المنشور: «مبروك يا حبيبة قلبي.. رح تنوّري الشاشة».

آخر أعمالها الرمضانية

يُذكر أن آخر أعمال هدى حسين كان مسلسل «سستر فخرية»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب مرام البلوشي، وشهاب حاجية، وميس كمر، وأبرار أبو سيف، وسارة الحسن، ومشعل الشايع، وحسن عبد.

العمل من تأليف محمد شمس وإخراج مناف عبدال، وناقش خلال ثماني حلقات مجموعة من القضايا الاجتماعية في المجتمع الكويتي ضمن إطار اجتماعي «لايت».