شهد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بحضور رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، انطلاق المنتدى العالمي «الشارقة محطة المستقبل.. الرعاية الصحية» في مقره بالمجمع، الذي يستهل أولى نسخه بمحور «الابتكار في الرعاية الصحية».

استعرض المنتدى، الذي افتتحه الشيخ سلطان القاسمي بالسلام الوطني وفيلم تعريفي عن المجمع، مسيرة الشارقة في بناء منظومة علمية متكاملة تسعى لربط البحث بالتطبيق. وأكد المدير التنفيذي للمجمع حسين المحمودي أن الحدث يجسد التزام الشارقة بالإنسان وصحته ورفاهيته، مشيراً إلى أن المجمع يحتضن أكثر من عشرة آلاف شركة ابتكارية تعمل في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية.

وأعلن المحمودي توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة «أستر للرعاية الصحية» لفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والمبتكرين، وتوقيع مذكرات تفاهم تتيح إجراء اختبارات بحثية وتمويل مشاريع علمية. كما أشار إلى شراكات المجمع مع «هيئة الشارقة الصحية» و«مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» ومجموعة «بيئة» لتطوير حلول صحية مستدامة تربط البيئة بالصحة العامة.

وشهد المنتدى جلسة حوارية شارك فيها البروفيسور مجدي يعقوب، والدكتور حميد الشامسي، والدكتور فلاديمير إيفكوفيتش من جامعة هارفارد، الذين تناولوا أحدث تطورات الطب في مجالات القلب والأورام وطب الفضاء، مؤكدين دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في رفع جودة الرعاية الصحية والحد من الأمراض.

كما شارك في الجلسة الثانية الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» خالد الحريمل، الذي استعرض مشاريع المجموعة في تدوير النفايات الطبية ومبادراتها لتوفير بيئة صحية مستدامة، إلى جانب الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس «هيئة الشارقة الصحية» الذي تحدث عن اعتماد الشارقة مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وبرامج تدريب الكوادر الطبية وتطوير التشريعات لدعم القطاع الخاص الصحي.

وفي ختام الفعاليات، كرّم حاكم الشارقة الضيوف والشركاء، واطلع على مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي» الذي سيوفر منظومة متكاملة من المستشفيات والمختبرات والمراكز البحثية. كما وقّع على نسخة من مجلة «نيتشر» التي خصصت عدداً بحثياً بعنوان «الشارقة نكست.. الرعاية الصحية»، مؤكدة تطور أبحاث الإمارة بنسبة 25% في علوم الأعصاب و20% في مجالَي القلب والأعصاب خلال الأعوام الأربعة الماضية.

ويستمر المنتدى على مدى يومين لمناقشة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي في التشخيص العصبي والطب الدقيق والجينات والعلاجات الرقمية، بمشاركة نخبة من العلماء والمبتكرين العالميين.