افتتحت هيئة المتاحف السعودية أمس، النسخة الثانية من برنامج «سَفَر»، المقام في المتحف السعودي للفن المعاصر بحي جاكس في الدرعية، بحفل فني أُقيم في الهواء الطلق قدّمه الثنائي الفرنسي «بون أونتوندور» في أول عروضهما داخل السعودية.

ويستمر البرنامج حتى 8 ديسمبر القادم من خلال سلسلة حفلات لفنانين مستقلين، إذ قدّم الثنائي الفرنسي عرضا مميزا في ساحة المتحف يمزج بين موسيقى الإلكترونيكا و«الإلكترو تشيل»، مدموجة بتأثيرات الديسكو والفانك والهيب هوب، في أجواء حيوية تمهّد لموسم موسيقي استثنائي.

ويواصل الموسم فعالياته مع الفنان الكاتب النيجيري «كزياه جونز»، إذ يقدّم عرضه في 12 نوفمبر، على أن يختتم الثنائي «Love and Revenge» البرنامج بحفل يُقام في 8 ديسمبر، يعيدان فيه مزيجا من الموسيقى الإلكترونية، والمشاهد البصرية السينمائية.

ويتزامن برنامج «سَفَر» مع النسخة العاشرة من معرض «بينالسور» تحت عنوان «لنلعب: متاهة من الخيارات»، والمستمر حتى 31 ديسمبر 2025، بمشاركة 26 فنانا دوليا وسعوديا، إلى جانب برنامج «منتدى ساموكا» خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر، الذي يتضمن ورش عمل، ودورات متقدمة، وحلقات نقاش، وعروض أفلام تحت عنوان «التركيز على الصورة: الأدوات، اللغة، وقوتها»، بمشاركة نخبة من الممارسين الفنيين لاستكشاف صناعة الصور وقراءتها ومشاركتها المعاصرة.

وتعكس قائمة المشاركين في البرنامج التزام المتحف السعودي للفن المعاصر بمد جسور التواصل بين الثقافات، وتوسيع آفاق الجمهور من محبي الموسيقى، ودعم التعاون بين الفنون المختلفة في مساحة مفتوحة للجميع.

ويعمل المتحف السعودي للفن المعاصر من خلال هذا البرنامج على ترسيخ مكانته منصة وطنية رائدة للفنون الحديثة، ومد جسر للحوار الإبداعي بين الفنانين في المملكة والعالم، بما يجسد التزام هيئة المتاحف بتمكين المواهب السعودية، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، انسجاما مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع ثقافي مزدهر واقتصاد إبداعي مستدام.