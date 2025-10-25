في أجواءٍ تجمع ثقافات العالم على منصة واحدة، يحتضن «مقهى الشعر» ضمن فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أمسياتٍ شعرية بـ8 لغات، تشمل العربية واليونانية والإنجليزية والأردية والبنجابية والمالايالامية والروسية والتاغالوغية، مقدماً للزوار تجربة أدبية متعددة الأصوات واللغات تعزز الحوار الثقافي بين الشعوب.

يشارك في أمسيات اللغة العربية الشاعر السعودي سعيد آل مانع، أحد أبرز نجوم برنامج شاعر الراية، إلى جانب الشاعر القطري حمد البريدي صاحب إصدارات شعرية مؤثرة. ومن اليونان – ضيف شرف المعرض – تحضر الشاعرة داناي سيوزيو، الحائزة على الجائزة الوطنية للمؤلفين الجدد، بأعمال تُرجمت إلى أكثر من 15 لغة.

وفي الأمسيات الإنجليزية تقدم الكندية سارة علي نصوصها الارتجالية، فيما يضيء ركن الشعر الأردي بمشاركة نخبة من شعرائه، منهم الإماراتي زبير فاروق، والباكستاني عطاء الحق قاسمي صاحب «كلام تمام»، وإنعام الحق جاويد مؤلف أكثر من 75 عملاً أدبياً. كما يشارك الشاعر الهندي سيد إعجاز الدين شاه، والكاتب الكوميدي رحمان خان، والشاعر الأمريكي خالد عرفان بشعر فكاهي باللغتين الأردية والإنجليزية.

ويحضر الشعر البنجابي عبر سيد سليمان جيلاني، أحد أبرز رموز الأدب الباكستاني، بينما يقدم الهندي ك. ساتشيداناندان قصائد بالمالايالامية تُرجمت إلى 17 لغة ونال عنها جوائز عالمية. ومن روسيا، يشارك مكسيم زامشيف، رئيس تحرير ليتراتورنايا غازيتا، وميخايل ليفانتوفسكي، أحد أبرز الأصوات الحديثة في المشهد الأدبي الروسي.

وتختتم الفعاليات بالشاعرة الفلبينية لونا سيكات كليتو، التي تحتفي بتقاليد الشعر التاغالوغي من خلال رباعيات «التاناغا»، وحازت أعمالها المسرحية والروائية جوائز أدبية دولية.

ويجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 أكثر من 2350 ناشراً من 118 دولة تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، مستضيفاً 250 مبدعاً من 66 دولة يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية تعكس مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والحوار.