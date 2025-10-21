الصندوق الثقافي يشارك في منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثالثة

أعلن الصندوق الثقافي مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى الأفلام السعودي الذي تنظمه هيئة الأفلام في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2025 في العاصمة الرياض، وذلك بهدف تمكين صُنّاع السينما من منشآت ورواد أعمال، وإبراز الحِراك السينمائي الواعد لقطاع الأفلام في المملكة، وما يحظى به من مقومات اقتصادية واجتماعية نوعية.

وتتضمن مشاركة الصندوق جناحًا تعريفيًّا لاستقبال رواد الأعمال والمستثمرين، وتعريفهم بحلول الصندوق الثقافي المالية والتطويرية وفرصه الاستثمارية، مع تقديم جلسات استشارية متخصصة تساعد رواد الأعمال على رفع قدراتهم الريادية، كما سيشارك الصندوق في جلسة حوارية عنوانها «من النَص إلى الشاشة في العلا»، لتسليط الضوء على الممُكّنات الداعمة للمشاريع السينمائية في العلا، بوصفها وجهة جاذبة ذات مكانة ثقافية وتاريخية محفّزة لتصوير الأفلام المحلية والعالمية.

وتمكينًا لتوسع المنشآت؛ سيشارك الصندوق بورشة عمل عنوانها «التمويل الثقافي لقطاع الأفلام»، ستُعرّف رواد الأعمال والمنشآت بالحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق تحت مظلة التمويل الثقافي، التي تدعم نمو المشاريع الثقافية وتوسعها في كامل أنشطة سلسلة القيمة لقطاع الأفلام، كالإنتاج والبُنى التحتية والتوزيع والتسويق، وغيرها من الأنشطة.

واستمرارًا لدعمه المستفيدين من خدماته؛ يتيح الصندوق الثقافي الفرصة لعددٍ من مستفيديه في قطاع الأفلام للمشاركة ضمن فعاليات منتدى الأفلام، من خلال جلسة حوارية ينظمها بعنوان «من النص إلى الشاشة: تمويل مستقبل قطاع السينما السعودي»، يتحدث فيها صهيب قدس عن فيلم أحلام العصر، وهاجر النعيم عن ستديو SPT.

كما يمكّن الصندوق مشاركة 5 منشآتٍ مميزة بأجنحة عرض في المعرض المصاحب للمنتدى هي: مخزن 7، وEQ، وتصوير سعودي، وتايكن ميديا، وكليمات، إذ تستعرض هذه المنشآت مشاريعها وتروّج لخدماتها أمام السينمائيين والمستثمرين، تعزيزًا لحضورها في المشهد الثقافي ودعمًا لنمو صناعة السينما في المملكة.

جاءت هذه المشاركة امتدادًا لدور الصندوق الثقافي بوصفه مركزًا للتميز والتمكين المالي في القطاع الثقافي بالمملكة، وضمن جهوده في تحفيز ريادة الأعمال الثقافية ودعم المنشآت في القطاع الثقافي؛ لتعزيز أثر القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وجودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.