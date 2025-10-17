ولقد ذكرتُكَ والمنامُ يلفُّني بالضوءِ،والأحلامُ تغزلُ من نجومِ الليلِ بسمتَها،وتقطُرُ من عناقيدِ الظلام؛فوددتُ تقبيلَ المَنام!ولقد ذكرتُكَ مرةً أخرى،وكنتُ أسيرُ والغيمُ الطريُّ يُبلّلُ الطرقاتِ،والساحاتُ يُضحكها ارتباكُ العابرينَ،وعبرتي:حين استظلّت بالغمام؛خبأتُ وجهي في الزحامولقد ذكرتُكَ والطريقُ إليكَ: لا جدوى،ولا شيءٌ سواهُ هو المُحالُ،ولا خُطىً في البالِ قد تُفضي إليكَ:سوى الكلام؛فوددتُ تقبيلَ الكلام!ولقد ذكرتُكَ،والحنينُ إليكَعامًا بعد عامينسابُ من روحي إليَّ،يذوبُ في صمتي،وينسجُ للحمامعُشًا صغيرًا من بقايا صوفِ ذاكرتي،وأغصانِ السلام.جدة- أكتوبر2025