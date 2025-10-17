نصفُ انتصارٍ لا يليقُ بفارسٍ

لا وقتَكي تبقى صريعًا في زُقاقِ اللَّيلِ؛تسألُ عَنْ ضياءٍ غائبٍخلفَ السُّدُودِ**العُمرُ يمضي مُسرعًافإلى متى ستصيرُ مِنْ دُونِ انعتاقٍ؛وانطلاقٍهكذا ..يا أيُّها المرهُونُ في زمنٍ يُكبِّلُ جُلَّ خطوٍصاعدٍ للشَّمسِ؛أو لمواكبِ الشَّفقِ الودودِ؟!**لا شكَّ أنَّ هُناكَ مَنْ يبغي انشطارَكَ؛لا يُريدُ بأنْ تُسافرَسالمًا؛يرجو سُقوطَكَ في محطَّاتِ التَّأوُّهِ،والرُّعُودِ**دعْ عنكَ هذا؛فُكَّ أسْرَ الرُّوحِلا جدوى مِنَ التَّعبِ الَّذي يُدمي جَوادَكَ،يُغلقُ الأبوابَ في وجهِ ارتحالِكَدائمًا..حتَّى يظلَّ الرُّمحُ محجوبًا،ومجذوبًالآلافِ القُيُودِ**مِنْ كرخِ هذي الرِّيحِفاخرُجْ صامدًاستكونُ أبعدَ عنْ تفاصيلِ الفراغِ / عَنِ الجوىمُتجاوزًا وقْعَ الكؤودِ**نصفُ انتصارٍ لا يليقُ بفارسٍنصفُ الحقيقةِ ..لن يُصحِّحَ يا فتًى أبدًا مساراتِ الشُّرودِ**مزِّقْ مِنَ القاموسِ نصفَ تواجُدٍ؛نصفَ الكناياتِ الَّتيقد لا تدُلُّ على الوجُودِ.