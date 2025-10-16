تُعيد دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي افتتاح متحف العين يوم 24 أكتوبر الجاري، بعد عملية تطوير شاملة رفعت مساحته إلى أكثر من 8 آلاف متر مربع، مع الحفاظ على المبنى الأصلي الذي يشكّل جزءاً من السردية المعمارية الجديدة للمتحف.

أُسس المتحف عام 1969 على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليكون أول متحف في دولة الإمارات والمرجع الأساسي لتاريخ وآثار منطقة العين الغنية بالتراث الثقافي والإنساني.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك: «متحف العين يحمل مكانة خاصة في ذاكرتنا، ومن خلال إعادة افتتاحه نكرّم رؤية الشيخ زايد وقيمه في صون التراث واستلهامه لبناء المستقبل. يقدّم المتحف تجربة جديدة تربط الجمهور بجذور الهوية الإماراتية وتاريخ المنطقة العريق».

ويضم المتحف مجموعة فريدة من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 8 آلاف عام، إضافة إلى مقتنيات ثقافية تُبرز حياة سكان المنطقة القديمة وعاداتهم، ومعارض تستكشف الإرث الحضاري الممتد حتى يومنا الحاضر.

وأوضح عمر سالم الكعبي، مدير المتحف، أن متحف العين «بوابة لفهم الأهمية الثقافية والأثرية للمدينة ومواقعها المدرجة ضمن قائمة اليونسكو»، مشيراً إلى أن إعادة التطوير شملت اكتشاف مواقع أثرية جديدة خضعت لأعمال تنقيب دقيقة لتكون جزءاً من تجربة الزائر.

ومن أبرز محاور العرض الجديد تسليط الضوء على تطور نظام الأفلاج الذي مثّل أحد أعظم الابتكارات التقنية في تاريخ المنطقة وأسهم في تحقيق الزراعة المستدامة وقيام مجتمعات مستقرة في قلب الصحراء.

ويحتضن المتحف حصن سلطان (الحصن الشرقي) الذي بُني عام 1910 على يد الشيخ سلطان بن زايد، ويُعد أحد أهم المعالم التاريخية في واحة العين.

كما يضم المتحف مركز أبحاث متخصصاً لدعم الدراسات الأثرية والتعليمية، ومساحات تعليمية وورش عمل تفاعلية للزوار من مختلف الأعمار، إضافة إلى مقهى ومتجر وغرفة قراءة وقاعة للمعارض المؤقتة، ليغدو المتحف مركزاً نابضاً بالاكتشاف والحوار الثقافي والبحث العلمي.