أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي مواعيد عرض فيلم «هابي بيرث داي»، الذي تم اختياره ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان، بعد ترشيحه رسميا لتمثيل مصر في سباق الأوسكار 2025 عن فئة أفضل فيلم دولي.

ومن المنتظر أن يعرض الفيلم للمرة الأولى يوم الجمعة 17 أكتوبر في تمام السابعة مساء بمركز الجونة للمؤتمرات، على أن يسبق العرض مرور النجوم على السجادة الحمراء. ويعاد عرضه يوم السبت 18 أكتوبر في الـ4:45 مساء داخل سينما بالجونة، ويلي العرض نقاش مفتوح مع أبطال الفيلم وصنّاعه.

ويخوض الفيلم منافسة أيضا على جائزة «سينما من أجل الإنسانية»، وهي الجائزة التي يمنحها جمهور المهرجان لأحد الأفلام الروائية الطويلة التي تتناول قضايا إنسانية مؤثرة.

قصة الفيلم وأبطاله

ينطلق فيلم«هابي بيرث داي» من دراما اجتماعية إنسانية، تتناول الفوارق الطبقية في القاهرة بشكل عميق، ويتولى التجربة الإخراجية الطويلة للفيلم للمخرجة سارة جوهر التي كتبت السيناريو بالاشتراك مع الكاتب محمد دياب.

الفيلم من بطولة نيللي كريم، وحنان مطاوع، بمشاركة حنان يوسف، والأطفال؛ ضحى رمضان، جومانة، كادي محمد، فارس عمر، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، منهم شريف سلامة وعلي صبحي.