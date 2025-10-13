شهدت ديوانية القلم الذهبي في العاصمة الرياض أمسية ثقافية مميزة، تمثلت في تدشين وتوقيع كتاب «حراك وأثر في ظل عرّاب الرؤية محمد بن سلمان» للكاتبة والإعلامية السعودية الدكتورة أمل حمدان، وذلك وسط حضور نخبوي من المثقفين وصنّاع المحتوى والمهتمين بالشأنين الوطني والثقافي.ويُعدّ الكتاب توثيقًا نوعيًا لمسيرة التحول الوطني في ظل «رؤية المملكة 2030»، حيث ترصد المؤلفة من خلاله الحراك الإعلامي والثقافي من قلب الميدان، مستندة إلى خبرتها الواسعة في التغطيات الصحفية والتقارير الميدانية، ليشكل العمل شهادة أدبية وإعلامية على مرحلة التمكين والنهضة السعودية الحديثة.أدار الأمسية المشرف العام على الديوانية ياسر مدخلي، الذي رحّب بالحضور والكاتبة، مشيدًا بالجهود الإعلامية التي وثقت التحولات الوطنية بروح مهنية ومسؤولية عالية، ناقلًا تحيات معالي المستشار تركي آل الشيخ، راعي وداعم الديوانية، ومثمنًا دعمه المستمر للمبادرات الثقافية التي تسهم في تعزيز المشهد السعودي وإبراز المواهب الوطنية.من جانبها، عبّرت الدكتورة أمل حمدان عن فخرها بتدشين كتابها الوطني في هذا الصرح الثقافي المرموق بالعاصمة الرياض، مؤكدة أن العمل ثمرة سنوات من الجهد الإعلامي الميداني ووفاء لفكر الوطن ونهضة القيادة. وقدمت شكرها للمستشار تركي آل الشيخ ولإدارة الديوانية على هذا الاحتفاء الذي وصفته بأنه «وسام فخر لكل كاتب سعودي».وفي ختام الحفل، وقّعت الكاتبة نسخًا من كتابها للحضور وسط تفاعل لافت من نخبة المثقفين خلال حلقة النقاش، في أمسية عبّرت عن حضور المرأة السعودية في المشهد الثقافي، وعن حيوية المبادرات الأدبية التي تكرّس مكانة الكلمة السعودية في المحافل المحلية والدولية.