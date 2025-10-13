أصدر اتحاد الكتّاب العرب في سورية قراراً بفصل 13 عضواً من عضويته، بينهم شخصيات سياسية وثقافية بارزة، على خلفية ما وصفه الاتحاد بـ«مخالفة مبادئه الأساسية والخروج عن ثوابته الوطنية والقومية».

تفاصيل القرار

البيان الصادر عن الاتحاد أوضح أن القرار صدر بعد اجتماع لمكتبه التنفيذي في دمشق، وتمت المصادقة عليه استناداً إلى النظام الداخلي للاتحاد، الذي يجيز إسقاط العضوية عن الأعضاء الذين «يتورطون في مواقف معادية للوطن أو للأمة العربية أو يتجاوزون قيم المهنة».

الأسماء المفصولة

تضم قائمة الأعضاء المفصولين كلاً من: رفعت الأسد، بثينة شعبان، بشار الجعفري، خالد العبود، علي الشعيبي، خالد الحلبوني، طالب إبراهيم، خليل جواد، نهلة السوسو، رجاء شاهين، حسن أحمد حسن، سعد مخلوف، حسن م. يوسف.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار جاء «في ضوء مراجعة عضوية عدد من الأعضاء الذين لم يلتزموا بميثاق الاتحاد وسياسته الثقافية».

خلفيات ومواقف

ولم يوضح القرار تفاصيل محددة حول أسباب فصل كل عضو على حدة، إلا أن وسائل إعلام سورية مستقلة ربطت القرار بمراجعة شاملة لأوضاع العضوية، في ضوء «رغبة الاتحاد في إعادة تنظيم صفوفه وفتح الباب أمام عودة من التزموا بالنهج الثقافي العام».