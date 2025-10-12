أعلنت هيئة التراث، اليوم (الأحد)، تسجيل 1,516 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار؛ وذلك ضمن جهود صون المواقع الأثرية وتوثيقها، ليصبح إجمالي عدد المواقع المسجلة 11,577 موقعاً.

وشملت المواقع المسجلة مناطق متفرقة من المملكة أبرزها: منطقة الرياض بـ1,174 موقعاً ليبلغ إجمالي المواقع المسجلة في المنطقة 3,079 موقعاً. فيما تم تسجيل 3 مواقع جديدة في منطقة مكة المكرمة ليصبح إجمالي المواقع في المنطقة 750 موقعاً.

وتم تسجيل 85 موقعاً جديداً في منطقة تبوك ليبلغ الإجمالي 1,161 موقعاً.

وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسجيل 70 موقعاً جديداً ليصل الإجمالي إلى 359 موقعاً.

كما تم تسجيل 184 موقعاً أثرياً جديداً في منطقة الباحة ليصل إجمالي المواقع في المنطقة 313 موقعاً.