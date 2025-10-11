أصدر الشاعر السوري المثنى الشيخ عطية، عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» في بيروت، مجموعته الشعرية الرابعة «معراج المعصية» في سياق مشروعه الشعري. وفي هذه المجموعة تستحضر القصائد في تداخلاتها بعض أعلام العرفانية؛ ومنهم فريد الدين العطار، من خلال كتابه «منطق الطير»، ومحيي الدين ابن عربي، في معراجه وكيميائه، وجلال الدين الرومي في كتابه «المثنوي»، وشمس التبريزي في وجودياته ومولوياته التي تتداخل في القصائد مع «زوربا نيكوس كازانتزاكيس» وموسيقى «ميكيس ثيودوراكس»، بدوران يحلّق في شطح فيزياء الكم وما تتجلى به من تصورات عن الكون، لبلوغ ذرى الانعتاق في الحبّ، بلا جدرانٍ أو وصايا أو أوهام، وتتداخل قصائد المجموعة، تتجلّى 3 مقامات بمسميات «النور، التحولات، ومقام المُثنّوي»، تضم كل منها 7 قصائد يغلب عليها التداخل بالحب، ويفتتحها الشاعر بقصيدة «الطيور» التي تتداخل مع الشاعر امرئ القيس في تصوراته عن الأوابد وعن سرعة حصانه، ويصدّر مقطعُها الأول المجموعةَ على غلافها الخلفي بـ:

"أُخْرِجُ الطيرَ من شبكةِ أحلامِها في قصقصةِ أجْنحةِ الصيَّادين

بقَرْصِ خدِّ الليل

أُجَرِّد أعناقَها من نطاق ما يقيّد أشواقَها للطيران

أدعو الصباح أن يمنحني بركةَ سَرَيانِ الرّياح الصديقة

أجرُّها من وكْنِ أجسادها".