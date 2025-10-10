بمشاركة نخبوية وشعبية من مختلف مناطق المملكة، تحتفي منطقة الباحة مساء اليوم (الجمعة)، بتجربة شاعر الفرائد الشاعر الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني، في حفل أهلي تسهم فيه الفنون الإبداعية شعراً ونثراً؛ وتتكامل فيه الأدائية؛ من مسرح وقصائد وفلكلور، ولوحات تشكيلية؛ وتراث، وخط عربي، وموروث العرضة؛ وموسيقى؛ وتؤدى في الحفل رقصات العرضة الجنوبية بمشاركة فرق من مناطق عدة.





عرض مسرحي

ويقدم الفنان الدكتور راشد الشمراني عرضاً مسرحياً (مونودرامياً) يسلّط الضوء على مسيرة (أبو متعب)، فيما يقدم الفنان سعد الحارثي مقطوعات موسيقية على آلة (الساكسفون) مستوحاة من ألحان فلكلور الجنوب وفنونه، وأنجزت اللجنة المنظمة كتاباً يوثّق تاريخ ومسيرة ورأي كتّاب في تجربته.

ويرعى الحفل، رجل الأعمال فيصل بن خاتم الخاتم وإخوانه؛ وتمتد فعالياته من الساعة الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة ليلاً، ويبدأ الحفل الخطابي والمنبري عقب صلاة المغرب مباشرة.

ويعد نقاد قصيدة الشاعر عبدالواحد «خالدة» بانتقالها من الخطابية إلى الرمزية، إذ تلبسته مُبكّراً، فكرة حياة نصه وخلود أبياته، فانتقل من الخطابية والمباشرة في زمن فورة العرضة الجنوبية، إلى الرمزيّة، القابلة لتعدد القراءات والتأويلات.