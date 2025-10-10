تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، تنطلق الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب لتفتح أبواب المعرفة على مصراعيها أمام الجمهور، بمشاركة 2350 ناشراً من 118 دولة، يقدمون ملايين العناوين في مختلف مجالات الفكر والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر القادم في مركز إكسبو الشارقة.

ويستضيف المعرض أكثر من 250 كاتباً ومفكراً من 66 دولة في أكثر من 1200 فعالية ثقافية وأدبية وفنية، تمتد على مدار 12 يوماً من الحوار والتفاعل بين الثقافات.

ويحتفي المعرض هذا العام باليونان ضيف شرف الدورة، من خلال 58 مؤسسة ثقافية ودار نشر يونانية، وبرنامج متنوع يعكس عمق الفكر الإغريقي وإرثه الفلسفي والفني. كما يقدم تجربة مشوقة لعشّاق الأدب الغامض عبر مهرجان الإثارة والتشويق الذي يُقام من 8 إلى 11 نوفمبر بمشاركة نخبة من كتاب الغموض والجريمة من حول العالم.

وتتضمن الفعاليات 750 ورشة عمل للأطفال والكبار، و85 عرضاً فنياً من 12 دولة، إلى جانب 42 فعالية في ركن الطهي بمشاركة 15 طاهياً عالمياً يقدمون مزيجاً من النكهات والثقافات. وتشهد الدورة مشاركة 10 دول للمرة الأولى، بينها أيسلندا وجامايكا ونيجيريا وفيتنام، في برنامج ثقافي يثري التجربة الإنسانية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري أن هذه الدورة تأتي استمراراً لرؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في جعل الكتاب فضاءً للقاء الحضارات، بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي التي تعمل على تعزيز حضور الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة.

وتظل الشارقة كما قال العامري: «بيت الكلمة الحرة، ومنارة الفكر الإنساني التي تجمع الشرق والغرب على أرضها في حوارٍ مفتوح بين القلم والوعي».