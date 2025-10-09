بفوز الكاتب المجري (لاسلو كراسناهوركاي)، تعود جائزة نوبل للآداب إلى دائرة الجدل، وبرغم مرور قرن وربع القرن على منح الجائزة ذات البُعد الإنساني؛ إلا أنها تظل محل تساؤلات، وتثور حول موضوعيتها الشبهات، فيراها البعض مُسيّسة، وأحيانا تتعصب لكتاب على حساب آخرين؛ فيما لم تُمنح سوى لعربي واحد طيلة قرن وربع، إذ مُنحت خلال 123 عاماً، 116 مرة، وتم حجبها في أعوام: 1914، و1918، و1935، و1940، و1941، و1942، و1943، لأسباب منها حروب أو ظروف خارجة عن إرادة الأكاديمية؛ فيما تمت قسمتها بين فائزين أربع مرات، وفازت بها 18 كاتبة، وظفر بها الكاتب العربي نجيب محفوظ في العام 1988، وهو الأديب العربي الوحيد الذي نالها إلى اليوم.

