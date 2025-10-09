المجري «أسلو كراسنا» يظفر بنوبل الآداب لقوّة فنه

منحت نوبل الآداب جائزتها لهذا العام 2025 للكاتب المجري (لازلو كراسناهوركاي) وأوردت الأكاديمية السويدية في حيثيات منحها لهوركاي؛ أن أعماله المقنعة والرؤيوية تؤكد، في خضم الرعب المروع، قوة الفن. وسبق للنوبلي الأحدث، أن فاز بجائزة (مان بوكر الدولية) عام 2015 عن رواية «جنون المقاومة» وله أعمال روائية وقصصية عدة؛ واشتهر بكتاباته الصعبة والمتطلبة، والتي غالبًا ما تُوصف بأنها ما بعد حداثية، وذات صيغ ديستوبية وكئيبة. وتم تحويل روايتيه (ساتانتانجو (1985) وكآبة المقاومة (1989)، إلى أفلام روائية من قِبل بيلا تار.

وُلد (كراسناهوركاي) في 5 يناير 1954، ووالده، (جيورجي كراسناهوركاي) عمل بالمحاماة، ووالدته، (جوليا بالينكاس) موظفة في الضمان الاجتماعي، وفي عام 1972، تخرج من ثانوية (إيركيل فيرينك) ودرس القانون من عام 1973 إلى عام 1976 في جامعة جوزيف أتيلا، وانتقل إلى جامعة إيتفوس لوراند(ELTE) في بودابست، وحصل على شهادتها، وقدم أطروحته عن أعمال وتجارب الكاتب والصحفي (ساندور ماراي (1900-1989).

وخلال أعوام دراسته للأدب عمل في دار النشر (جوندولات كونيفكيادو).