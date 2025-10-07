نظّمت هيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة بإدارة البيانات، اليوم، ورشة عمل بعنوان «إدارة البيانات وحوكمتها»، وذلك على مسرح الإذاعة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي وقيادات ومنسوبي الهيئة.

وهدفت الورشة التي تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز ثقافة البيانات وتطوير العمل المؤسسي، إلى تعزيز ثقافة البيانات وتطوير أساليب العمل المؤسسي داخل الهيئة، إلى جانب استعراض مهمات مكتب إدارة البيانات ودوره في تنظيم البيانات واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي كلمته أثناء الورشة أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن التحول الرقمي في الهيئة يمثل أحد أهم مشروعات التطوير المؤسسي التي نعمل عليها، حيث تُعد البيانات الركيزة الأساسية لصناعة القرار، ومن خلال إدارتها وحوكمتها بصورة دقيقة نضمن بناء قرارات صائبة تستند إلى معلومات محكمة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من جودة المخرجات الإعلامية.

وقال: «إن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع مشروع التحول الرقمي الوطني الذي تقوده المملكة، ويجسد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة البيانات من خلال إستراتيجيتها التي تجعل التحول الرقمي في مقدمة ركائزها».

وتناولت الورشة مضامين معرفية وأمثلة تطبيقية حول آليات حوكمة البيانات وأثرها في تطوير بيئة العمل.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها الهيئة لرفع مستوى الوعي بأهمية البيانات وتمكين منسوبيها من تطبيق أفضل الممارسات في إدارتها، بما يعزز دور الهيئة بصفتها مؤسسة وطنية رائدة في مجال الإعلام والتحول الرقمي.