صدر قبل أيام ترجمة كتاب ‏«اللغة والتعلم والإعاقة في تعليم الأطفال الصغار ثنائيي اللغة» للدكتورة مرام عثمان المنيع وكيلة الشؤون التعليمية بمعهد اللغة الإنجليزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمشاركة مع الدكتورة منى سعد الحقباني





قضايا معقدة

يتناول الكتاب واحدة من القضايا التربوية الدقيقة والمعقدة، وهي التداخل بين صعوبات التعلم واكتساب اللغة الثانية لدى الأطفال في سنواتهم المبكرة. ويقدم تحليلاً معمقاً لحالات واقعية، ويناقش التحديات التي يُساء فهمها أحياناً على أنها إعاقات تعليمية، بينما تعود جذورها لاختلافات لغوية أو ثقافية.

سياسات تعليمية مرنة

ويطرح المؤلفان نقداً لطرق التقييم والتشخيص التقليدية، داعيين إلى رؤية أكثر عدالة وشمولاً للتعدد اللغوي، وتبني سياسات تعليمية مرنة تراعي الخلفيات المتنوعة للمتعلمين.

يستهدف الكتاب المعلمين، والممارسين التربويين، وأخصائيي التشخيص، وصناع القرار، وكل المهتمين ببناء بيئة تعليمية عادلة وداعمة لجميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم اللغوية أو الثقافية.

وقد أعربت الباحثتان عن تقديرهما لمعهد الملك عبد الله للترجمة والتعريب، ودار النشر بجامعة الإمام، على الدعم الذي استمر طيلة مراحل المشروع.