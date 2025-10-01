«أدبي الطائف» تعرض أحدث إصداراتها في معرض الكتاب الدولي بالرياض

تشارك جمعية أدبي الطائف بعدد من إصداراتها الحديثة أمام زوار معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عطا الله بن مسفر الجعيد، أن الجمعية تعاونت مع دار الانتشار العربي في طباعة آخر إصداراتها لهذا العام، والتي ضمت عدداً من الكتب المميزة لكتاب مرموقين، مثل كتاب (سيرة من رأى) للدكتور عثمان الصيني، وكتاب (رسائل الياسمين) للشاعر محمد جبر الحربي، و(الأعمال المسرحية الكاملة) للمسرحي الدكتور سامي الجمعان. بالإضافة لإصدارات منوعة بين الرواية والقصص القصيرة والدراسات النقدية والمجموعات الشعرية لعدد من الكتاب والمبدعين من محافظة الطائف ومن خارجها.

وأشار الجعيد إلى أن الكتب التي طُبعت في النادي الأدبي الثقافي في السنوات السابقة قبل تحوله إلى جمعية أدبي الطائف سوف تعرض أيضاً في أكثر من دار نشر في المعرض داخل المملكة وخارجها، حيث تعرض مطبوعاته في 8 أجنحة بالمعرض، منها 6 دور سعودية وهي مكتبة كنوز المعرفة، ودار تشكيل للنشر والتوزيع، و دار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع، ودار يسطرون للنشر، ودار صوفيا من الكويت، ومؤسسة الانتشار العربي، ودار المناهل من لبنان.

وقال الجعيد: إن الجمعية حريصة أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض الدولي للكتاب منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة، مبيناً أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لكتاب من داخل المملكة وخارجها من نقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين ومسرحيين، وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة لأبرز المبدعين والأدباء.

ودعا الجعيد زوار المعرض إلى زيارة هذه الأجنحة للحصول على مطبوعات الجمعية.