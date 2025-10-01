«نبوءة المشي».. كتاب جديد يفتح أبواب السعادة

صدر كتاب جديد بعنوان «نبوءة المشي سبيلنا إلى السعادة» للكاتب ابن عايض صالح، يوثق رحلاته الطويلة للمشي بين المدن السعودية والدولية، مستلهمًا تجارب عظماء الفكر والكتاب الذين تناولوا المشي كفلسفة للحياة.

رحلات ملهمة

بدأ المؤلف رحلاته من الرياض إلى نجران في «مسيرة الخير وحب الوطن»، ومن الرياض إلى الأفلاج في «مسيرة وفاء وحب»، إضافة إلى مشاركته في ماراثون وادي قطن. وهذه الرحلات الطويلة جعلته يكتشف عمق المشي كوسيلة للطمأنينة والتأمل، وأثره الكبير على النفس البشرية.

فلسفة المشي

يناقش الكتاب الصادر عن دار نينوى، أسئلة جوهرية حول قدرة الإنسان على تحمل الأوجاع والمصائب، وعلاقة المشي بالتأمل والشفاء النفسي. ويتناول الكتاب المشي من جوانب متعددة تشمل:

المشي في القرآن الكريم والشعر.

المشي كجزء من التراث الثقافي واللغة المحلية.

تجارب المشي الطويلة في عدة دول مثل كازاخستان والهند والصين.

المشي خلال مناسك الحج وعلاقته بالروحانية.

هدف الكتاب ورسالة المؤلف

يرى الكاتب صالح عايض اليامي المعروف بـ «ابن عايض صالح» أن المشي هو ترياق للحياة، يخلص الإنسان من التناقضات والاضطرابات النفسية، ويعيده للتناغم مع الكون الحقيقي بعيدًا عن ضغوط الحياة الحديثة. ويقدم الكتاب رؤية فلسفية وروحية تسعى إلى نشر الطمأنينة والسعادة من خلال خطوات بسيطة لكنها عميقة.





الكتاب في معرض الرياض

سيكون الكتاب متاحًا للقراء في معرض الرياض الدولي للكتاب، مما يتيح فرصة ثمينة للاطلاع على محتواه الغني والتعرف على تجربة المؤلف الفريدة.

من هو المؤلف؟

اليامي هو كاتب سعودي من نجران، له تجارب مميزة في السلك الدبلوماسي، وقد أصدر عدة مؤلفات ناجحة في الأدب والفكر. ويأتي كتاب «نبوءة المشي» كتتويج لتجربته الطويلة مع المشي واستلهام الحكمة من خطوات الحياة.