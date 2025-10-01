هيئة الإذاعة والتلفزيون توقع اتفاقية مع «ملكية الرياض» للانضمام إلى الحي الإبداعي

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم اتفاقية تعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ضمن إطار انضمام الكيانات التابعة لوزارة الإعلام إلى الحي الإبداعي، الذي يمثل حاضنة للابتكار والإنتاج الإعلامي والثقافي، ويجمع تحت مظلته نخبة من الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية الرائدة.

ويأتي هذا التعاون في سياق سعي هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزيز مكانتها بوصفها منصة وطنية قادرة على إنتاج محتوى نوعي يواكب رؤية المملكة 2030، ويخدم المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.





وبيّن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن انضمام الهيئة إلى الحي الإبداعي يمثّل خطوة إستراتيجية نحو تمكين قدراتنا الإعلامية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء محليين وعالميين في مجالات التدريب والإنتاج والإبداع، كما يعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة إعلامية متكاملة وحديثة وقادرة على المنافسة عالميا، وفق توجيهات ومتابعة مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي كأحد محركات النمو في المرحلة القادمة، لاسيما في مدينة الرياض التي تشهد حراكا تنمويا غير مسبوق.





ويُنتظر أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وخلق بيئة محفزة للمواهب الوطنية، بما يتيح تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات إعلامية قابلة للتسويق، ويجعل من الحي الإبداعي منصة ريادية في المنطقة للإعلام والثقافة والمعرفة.