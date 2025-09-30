وزارتا الثقافة والسياحة توقّعان اتفاقية تعاون لإدراج المحتوى الثقافي في عددٍ من الفنادق بالمملكة

أبرمت وزارتا الثقافة والسياحة خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي المقام بمركز الملك فهد الثقافي، اتفاقية تعاونٍ مع عددٍ من الفنادق التي تقدم خدمات الضيافة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن برنامج «الثقافة في مرافق الضيافة» الذي يهدف إلى تفعيل إدراج المحتوى الثقافي بمرافق الضيافة السياحية، وتعزيز التجربة الثقافية المتكاملة للزوار في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى إدراج المحتوى الثقافي في هذه الفنادق، وتعزيز التجربة الثقافية والسياحية للسياح والزوار المحليين والدوليين، ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار جهود الوزارتين والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من المرافق السياحية في نشر الوعي الثقافي، وتقديم تجارب غنيّة تعكس هوية المملكة وتراثها المتنوع.

وستسهم هذه الاتفاقية في توفير تجارب ثقافية فريدة داخل الفنادق تشمل فعاليات فنية، وعروضًا تراثية، ومحتوى بصريًا يعكس الثقافة المحلية لكل منطقة، إلى جانب تحسين تجربة الزائر، وتعزيز مكانة المملكة وجهة سياحية متكاملة تقدم الثقافة ضمن بيئة الضيافة، فضلًا عن رفع الوعي بالمحتوى الثقافي لدى مختلف شرائح الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويُعدّ برنامج «الثقافة في مرافق الضيافة» من المبادرات الوطنية الطموحة التي أطلقتها وزارة الثقافة، بشراكة إستراتيجية مع وزارة السياحة، لإثراء تجربة الزائر عبر إدراج العناصر الثقافية السعودية في مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنحاء المملكة لتطوير قطاع الضيافة السياحي، وزيادة تنافسيته، وتزويده بمحتوى ثقافي يُعزز حضور الهوية الثقافية السعودية الأصيلة في الفنادق ودور الضيافة على اختلاف أنواعها.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة، التي تستهدف ترسيخ التكامل بين الثقافة والسياحة بوصفهما رافدين رئيسيين لرؤية المملكة 2030، كما تُجسّد التزام الأطراف بتعزيز الهوية الثقافية الوطنية عبر تمكين مرافق الضيافة من تقديم تجربة ضيافة سعودية أصيلة تحتفي بالتنوع الثقافي المحلي.