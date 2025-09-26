ثمةَ دموعٍ تقفُ على خدِّ طفلٍ!عندما يتشكلُ الجوعُ على هيئة إعصارٍعندما يُصبحُ الجوعُ كرةً من نارٍستنفجرُ عمّا قريبٍأو ربما تتدحرجُلتحرقَ الذاكرةَ.ليتكَ تلتفتُ أيها العالَم..ليتكَ تخرجُ من صمتك َليتكَ تحارب لصوصَ المكان!فنهايةُ الحياةِ أن تكونَ هناكأيادٍ تلتقطُحبّاتِ الطّعامِفي شارعٍ عاجزٍ ومخيفٍ.ليتكَ تلتفتُ أيها العالَمُليتكَ تنزعُ بشاعةَ الخوفِفليسَ من الممكنِأنْ تعيشَ في كومةِ خسارةٍأو تعيشَ في قعرٍ مظلمٍأو تتكبدَ البكاءَفي فيلمٍ سينمائيٍعديم الإخراجِ!ليتكَ تلتفتُ أيها العالَمُلترصدَ خطواتنا المتجهةَنحوَ الغيابِلترصدَ أصابعنَا التي يلعقُهافمٌ جافٍلترصدَ ذراتِ الغبارِ التي أزاحها الألمُعن الأرضلترصدَ دقائقَ وقوفنا أمامَ مشهدٍيتكررُ كلَّ يومٍفربما يُخرَسُ الموتُمن فرطِ الحُزنِوربما يشيبُ ويُنسى!