ثمة من وجد نافذةًفي الحربِ تلفظُ أنفاسَها الأخيرةعرف أنها الوحيدة التي رأته يصعدُ ليلًاويهبطُ فوق ظلالِ ضلوعه:مُثقلًا بأرواحِ أطفالهِ الذينأُخذوا عُنوةًمن صورٍ علقتها بعضُ الجدرانِعلى صدورها المشقوقة***إنّ أحدًا من الموتىصعد برفقةِ ظِـلّهلم يحنِ رأسهلم يمشِ منكسرًابل مضى ضِدًّاللآخذينَ طريقَ العودةِمن بابِ الخروج***دفنوا الذاكرةَ صباحًاأسفل عتبةِ بيتنا القديم..لم يُشرْ جدّي عليهمأن يلصقوها بجثتهِأو يمنحوها جُرعةَ مورفينكي تفيقَ، حين يُتاح لهاأن تفيق..وقد صارت عُشبًا نديًّافوق ذراعِ الأرضِالمشبعةِ بالنومِأو سُنبلةً في قبضةِ الغبارِلا تحمل حقدًا للأقدامِ؛وهي تدهسها بأحذيةٍ غليظة!***كانت لها عينانِمن بحرْيدانِمن قواربِ صيدْقبل أن يجلِسَها الماءُعند الركبتينتقول للشيءِمن (ناطقِ) الضوءِ:كُن؛فهل يأبىألّا يكون؟!***لستُ جيدًافي التقاطِ صورةٍ لنفسيوأنا أدخلُ غُرفةَ الكتابةْ؛فيدي مشغولةٌبنزعِ الجثـةِ العالقةِفي معطفي،وخياطةِ النافذةِ التيمزّقتها الكآبةْ***عندما أعود لأميآخرَ المعركةِ،أكون قد قطعتُ وعدًابأن أغلق الثلاجةَقبل نومي برفقٍ شديد،خلف عظامِ جُثتها؛حتى لا تتحطمَمن طقطقةِ الباب.***تتراكم المقابرُفوق ذاكرةِ الطريقِ،تأخذُ الساقُ ذراعَ الوردةِمن بين الحطامِ..وتمضيانلا شيء يمسح عِطرها،وهي تبكيكساقيةٍ بلا نهرلا شيء إلامن يُقلّد عُريها النسويّتاجًا من فصوصِ الجمرِويترك، في صمتٍ، ورقةَ الدمعِتستر عُريَ أُمومةٍ تنهار!