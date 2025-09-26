وُلدت الشجاعة من رحم الخوف، حين تخاف، لا تظنّ أن فيك نقصًا أو ضعفًا. كل بداية عظيمة سبقها تردد، وكل قلب قوي ارتجف ذات يوم، لم يُولد الإنسان عاشقًا للفشل، ولا مشاعر تعتزّ بالتسويف. وُلِدْنا ببذرةٍ نور، بشيء خفيّ فينا يقول: إنك تستطيع. هذه البذرة... إما أن تُروى بالكلمة الطيبة واليد الحانية، أو تذبل في صمتِ الإهمال والخوف.من نشأ في بيئةٍ تُصفّق له وإن تعثّر، تُشجّعه وإن تأخر، تشبّ فيه جذوة النجاح وأحياناً دون أن يدري. ومن عاش في ظلال النقد، وتحت سقفٍ لا يرى فيه أحد إمكانياته، كان الفشل ينتظر، وكل خطوةٍ خطيئةٌ لا تُغتفر.لا شيء يُولد فينا عبثًا. من الطموح، إلى الرجفة التي تسبق المحاولة. كل ما نحتاجه أحيانًا ليس أكثر من صوتٍ يقول: حاول مرة أخرى... لا بأس إن جاء الإيمان متأخرًا، فالصبر ينمو، كلّما مدّ لنا أحدهم يده، الحكمة تقتضي منح النفس فرصة. وإن سكنتنا ذكرى سقوطٍ قديم. إلا أن النور لا يختفي دفعةً واحدة عند الغروب.كنت أقفُ على حافة، أتأملُ الطريق بخوف، تذكّرتُ من وقفوا على حافة مثلي في يوم ما. لم يرجعوا... بل تقدّموا، ولو بخطوةٍ واحدة.. علينا أن نتكلّم، ولو بصوتٍ مرتجف، نتوكّل على الله ولو بقلبٍ مجروح. فالحياة لا تنتظر من يتقن كل شيء، بل من يجرؤ على اقتحام البداية، ولو برجفة.