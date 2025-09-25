خيمة إبداع أصيلة تستعيد «بن عيسى» رجل الدولة وأيقونة الثقافة

تطلق مؤسسة منتدى أصيلة غداً، تحت رعاية الملك محمد السادس، الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، والذي يستمر من 26 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025. بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، ومجلس جماعة (بلدية) أصيلة، ويشارك فيه أكثر من 350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والفن والإعلام، وتحتضن خيمة الإبداع ندوة «محمد بن عيسى.. رجل الدولة وأيقونة الثقافة» المخصصة لتكريم سيرة مؤسس المنتدى، الوزير الراحل محمد بن عيسى، واستحضار جهوده في خدمة الفكر والإبداع، وإسهاماته المتواصلة في تعزيز حوار الحضارات والثقافات.

المبادرة الأطلسية

وتنعقد الندوة الافتتاحية أيام 26، 27 و28 سبتمبر 2025، بمشاركة صفوة من أصدقاء وزملاء الراحل، من رجال السياسة، ومفكرين وباحثين وإعلاميين من داخل المغرب وخارجه. ‏

كما خصصت ندوة «المبادرة الأطلسية» لرؤية أفريقية مندمجة للفضاء الأطلسي، بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وندوتين حول الفنون التشكيلية، إضافة إلى ندوة تكريمية للفنان التشكيلي المغربي عبدالكريم الوزاني.





تكريم تانيلا بوني

وفي مجال الأدب والشعر، يتم تكريم الشاعرة الإيفوارية الكبيرة (تانيلا بوني)، لفوزها بجائزة الدورة الثالثة عشرة لجائزة فليكس تشيكايا أوتامسي للشعر الأفريقي، وتشهد الدورة توقيع إصدارات أدبية لكل من الكاتب الصحفي الموريتاني عبدالله ولد، والكاتب والوزير والسفير السابق محمد سعد العلمي، والروائي والأنثروبولوجي المغربي محمد المعزوز.

وتحتضن الدورة الخريفية لهذا العام، فعاليات عدة في الفنون التشكيلية (الحفر، والصباغة، والليتوغرافيا)، يُشارك فيها 32 فنانة وفناناً، من البحرين، الأردن، سورية، تونس، كوت ديفوار، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا والمغرب، إلى جانب تنظيم مشغل مواهب الطفل، وورشة كتابة وإبداع الطفل، ومشغل المسرح والتنمية الذاتية.





معرض إبداعات الأطفال

وتُعرض، في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، أعمال الفنانين التشكيليين: لبنى الأمين (البحرين)، وخالد الساعي (سورية)، وعبدالكريم الوزاني (المغرب)، ومعرض للمنشورات الصادرة عن مؤسسة منتدى أصيلة. ويحتضن قصر الثقافة معرضا للصور الفوتوغرافية للراحل محمد بن عيسى، إلى جانب معرض جماعي لإبداعات الأطفال مواهب الموسم.

فيما احتضنت مكتبة الأمير بندر بن سلطان خلال الدورة الربيعية، ورشات مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، استفاد منها أكثر من 100 طفل وطفلة، تراوحت أعمارهم بين 8 و16 سنة، خصصت لموضوع «أدب الرحلة»، وتوجت بإنتاج مجموعة من النصوص السردية والشعرية، أبدعتها المواهب الصاعدة، تحت إشراف أطر تربوية متخصصة في أدب الطفل، ستعمل المؤسسة على نشرها لاحقاً، في إصدار يضم كل هذه الإبداعات.





مشغل الصباغة

وشهدت الدورة الربيعية تدشين معرض «تشكيليات فصول أصيلة 24»، الذي احتضنه رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، وضم المجموعة الفنية الخاصة بمؤسسة منتدى أصيلة، التي تم إنجازها خلال مختلف مشاغل الفنون المنظمة على مدار عام 2024، وشملت أعمالا لفنانين من البحرين، بريطانيا، مصر، فرنسا، السنغال، وإسبانيا، وسورية، والمغرب، بالإضافة إلى أعمال الأطفال المنجزة ضمن فقرة «مواهب الموسم».

وامتازت الدورة الصيفية بتنظيم مشغل الصباغة على الجداريات بالمدينة العتيقة، و شارك فيها 17 فنانة وفنانا من إسبانيا، فرنسا، ليتوانيا، رومانيا، سوريا والمغرب، علاوة على تنظيم ورشة الجداريات الخاصة بالأطفال، ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل.

يذكر أن مؤسسة منتدى أصيلة، دأبت على تنظيم موسمها الثقافي الدولي، منذ أربعة عقود، بمشاركات وازنة لشخصيات من عالم الفكر والسياسة والإعلام والإبداع، ما أسهم في إشعاع الصورة الثقافية للمملكة المغربية، وعزز الجهود والمبادرات في مجال التنمية الثقافية.



