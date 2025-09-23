جدة تتحوّل إلى معرض حب وولاء.. 200 فنان يحتفلون بالوطن

في ليلة خضراء غمرت سماء العروس، أشعلت جمعية الثقافة والفنون بجدة وهج الفرح في الاحتفال باليوم الوطني الـ95 للسعودية بحضور الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز، إذ توهج المكان بأكثر من 1,000 زائر وبمشاركة نحو 200 فنان وفنانة جسّدوا بروحهم وإبداعهم لوحة عشق للوطن.

وتوزّعت ملامح الاحتفال بين المسرح والفنون الأدائية والسينما والموسيقى، فكانت الألحان تتماهى مع رقصات العرضة السعودية والقصيدة تعانق المشهد، فيما أضاءت الفنون البصرية بأعمال تشكيلية وصور فوتوغرافية وخطوط عربية ومجسمات، ليغدو المكان معرضًا كبيرًا يعكس ثراء الهوية وروح الانتماء.

انطلقت الفعالية عند الـ5:00 مساءً من «بيت الشعر»، تحت شعار «عزنا بطبعنا في وطن الخير»، في أجواء تداخل فيها عبق التراث مع جمال الحاضر، وزادها ألقًا حضور الخيل العربي الأصيل. وكان لـ 95 فنانًا بصمة لافتة في معرض الفنون البصرية بلوحاتهم وعدساتهم وريشاتهم التي التقطت ملامح الوطن من الصحراء حتى السواحل، وقدم الشاعر وهج الحاتم، قصيدة وطنية نالت استحسان الحضور.



وأكد مدير الجمعية محمد آل صبيح أن هذه الفعالية تأتي لترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، مقدمًا شكره للأميرة مشاعل على تشريفها، ولجميع المشاركين الذين صنعوا هذا العرس الثقافي. وعاشت الجماهير لحظات وجدانية تختصر مسيرة وطن وتستحضر تضحياته. وجاء مسك الختام بعرض مسرحي تفاعل معه الحضور بحماسة، فيما وزعت الجمعية 10,000 صورة فوتوغرافية وشالات وهدايا وطنية لتظل ذكرى خالدة في القلوب.

واختُتمت الليلة بتكريم الرعاة والمبدعين، الذين صنعوا من جدة منصةً تحتفي بالوطن، وترسم ملامح فنية تؤكد أن الثقافة والفن هما لغة الانتماء الأجمل.