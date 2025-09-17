تحتفي العاصمة الإماراتية أبوظبي بأربعة من المبدعين السعوديين في قطاعات الطب والعلوم الصحية وريادة الأعمال والخدمة المجتمعية، بعدما اختارهم مركز الشباب العربي ضمن 40 مبتكراً من أنحاء العالم العربي للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، التي تقام في الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر الجاري. ويقدّم المشاركون قصص نجاحهم الملهمة التي تجسد دور الشباب العربي في الابتكار والإبداع وتحقيق أثر إيجابي في مجتمعاتهم، ضمن برنامج ثري يجمع رواد الأعمال والمبتكرين وقادة التغيير.

حصة عبد الله الهويس: ثلاث براءات اختراع

حصة عبد الله الهويس، طبيبة متخصصة في تقويم الأسنان، حصلت على شهادة الاختصاص الإكلينيكية والدكتوراه المهنية في تقويم الأسنان من مدينة الملك سعود الطبية الجامعية، وسجلت ثلاث براءات اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، ونشرت 4 أبحاث علمية في مجلات ودوريات علمية محكّمة، كما حصلت على عدة جوائز منها الميدالية الذهبية في الكويت من خلال براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، والميدالية الذهبية في معرض جنيف للاختراعات في العام 2024.





غادة الحبيب: حلول اجتماعية ملهمة





غادة الحبيب، مؤسسة جمعية دال، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الشباب في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال برامج تعليمية وورش عمل. تولت الحبيب مسؤولية قيادة وتنظيم «داتاثون الإسكان التنموي» تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان، والذي استهدف تحليل بيانات الإسكان ودعم الأسر المحتاجة، وشاركت في تأسيس مبادرات تعليمية ركزت على ابتكار محتويات قائمة على الذكاء الاصطناعي، كما أشرفت على عدد من المشاريع التي استهدفت مساعدة ذوي الإعاقة البصرية عبر استخدام حلول تقنية والذكاء الاصطناعي. وتم تكريمها من قبل وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك» التي قدمت دعماً بقيمة 450 ألف ريال سعودي لإنجاح مشروع «معسكر دال» لتعليم علوم البيانات.

حسين الحاجي: ريادة رقمية مؤثرة

حسين الحاجي، متخصص ومدرب معتمد، ومرشد وصانع محتوى في ريادة الأعمال الرقمية والمشاريع بمجال التجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت. شارك في تقديم وتنفيذ أكثر من 150 برنامجاً ومبادرة لتمكين الشباب بالتعاون مع أكثر من 50 جهة سعودية وخليجية وعربية، وهو مؤسس مبادرة «تقول» للتعليم، ومرشد مهني معتمد لدى الجمعية الوطنية للتطوير المهني "NCDA"، كما أنه مؤسس ومقدم البودكاست المصنف في قائمة أفضل 10 برامج صوتية بمبادرة (بودكاست الشباب العربي) على مستوى العالم العربي من مركز الشباب العربي بأبوظبي، وقدّم برامج محتوى على كل من: منصة (فاردين رينبو – العربية)، منصة (آي تي تكنولوجي رينبو – العربية)، منصة (فوربس – العربية)، وتم تكريمه من قبل مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك).





مها العبد الجبار: ابتكار في العمل المجتمعي

مها العبد الجبار، ناشطة سعودية مهتمة بالقضايا الاجتماعية، أطلقت مبادرة «تعزيز الابتكار الاجتماعي» تحت مظلة المؤثرين العالميين بالرياض، التي وفّرت منصة لدعم الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، ونجحت المبادرة خلال 6 أشهر في تنظيم 6 ورش عمل لأكثر من 200 مشارك في مواضيع متنوعة، مثل منتدى مسك العالمي، برنامج قمة القيادات الواعدة، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» بالرياض. وتم تكريمها من قبل مؤسسة بيوست الاستشارية ووزارة الرياضة السعودية، كما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.