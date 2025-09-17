هيئة الصحفيين بالمدينة تنظم ورشة بعنوان «الأخبار المضللة وحماية الرأي العام»

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ورشة عمل بعنوان «الأخبار المضللة وحماية الرأي العام»، وذلك بالتعاون مع مركز مران الإعلامي للتدريب. واستهل مقدم الورشة الدكتور الطيب أحمد الصادق أستاذ الإعلام الرقمي المساعد والمدرب في مركز مران بعرض لمحاور الورش وأبرز البرامج المهمة في كشف الأخبار المضللة، والدور المجتمعي في الحد من انتشارها.

وبيّن مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة عماد الصاعدي في كلمته التي ألقاها أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في رفع كفاءة الصحفيين والإعلاميين، مشدداً على أن التعامل مع الأخبار المضللة أصبح اليوم واجبا مهنيا وأخلاقيا، في ظل الثورة التقنية الهائلة، واعتماد المجتمعات على المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن قائمة من البرامج التدريبية التي ينظمها فرع الهيئة بهدف دعم الصحفيين والإعلاميين بالمنطقة.