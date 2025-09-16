وزير الثقافة العراقي: السينما ولدت من جديد بفضل مهرجان بغداد

أكد وزير الثقافة العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، أن تفاصيل مهرجان بغداد السينمائي في دورته الثانية صنعتها إرادة الفنانين، مشيراً إلى أن السينما ولدت مرة ثانية من رحم هذا المهرجان ومبادرة دعم السينما.

ذاكرة الشعوب

وأشار البدراني إلى اهتمام رئيس الوزراء بالسينما والثقافة وقطاعات الحياة كافة، موضحاً أن السينما تمثل ذاكرة الشعوب، تنقل تاريخها بالصورة والصوت والحركة، وتجسد الأحداث الماضية لتتيح للجيل الحاضر عِيش اللحظة أو الاستفادة من تجاربها المستقبلية.

وأضاف أن هذا الفن الراقي ينبع من أفكار مبدعة تتوقد دائماً، وأن تكريم رئيس الوزراء للسينما أعاد الحياة للفن، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشباب، إذ ظهرت سينما شبابية في بغداد ومحافظات العراق، قدم من خلالها السينمائيون الشباب أفلاماً تعكس معاناة العراق في مواجهة الإرهاب.

بدء الفعاليات

ومن جانبه، أعلن مدير المهرجان د. حكمت البيضاني، بدء الفعاليات، منطلقاً من تكريم رائدات السينما العراقية: خيرية المنصور، وزهرة الربيعي، وهناء محمد، وفاطمة الربيعي، وعواطف نعيم، وسوسن شكري، ود. سها سالم، وهند كامل، ود. شذى سالم، ود. ليلى محمد، وآسيا كمال، وأميرة جواد، وعواطف السلمان، ونسرين عبدالرحمن، وأثمار خضر، ورجاء كاظم. واختتم حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي بعرض فيلم «سعيد أفندي»، وستتواصل الفعاليات حتى الأحد 21 سبتمبر الجاري.