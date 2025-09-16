أصدر الروائي ناصر المتعب، روايته «جرم الخطيئة» من 36 فصلاً، استهلها بـ «فجوة أنفاس اللهب والصمت الأول»، وكتب خاتمتها بقلم نافذ سيال بـ«الشظايا الخمس المتناثرة كأنفاس الأبدية في الزمن»..طاف ناصر المتعب في الرواية وفصولها على أبواب عدة، مزج فيها فلسفته في سبر الأغوار والتعاطي مع الواقع، فخرجت القصة في نحو 450 صفحة أشبه بالسياحة المغامرة بين الخيال الفسيح والعميق وفضاءات الواقع وحكايات الحارات، التي تحتفظ بأسرار الكبار وضحكات الصغار.