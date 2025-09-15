بمشاركة عربية.. انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الليلة

ينطلق، اليوم الإثنين، حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي، الذي يحمل اسم المخرج محمد شكري جميل، بتنظيم من نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وتستمر فعالياته حتى 22 سبتمبر الجاري.

ويحضر الافتتاح نخبة من النجوم العرب والسينمائيين العراقيين، إلى جانب نقاد وإعلاميين وضيوف من مختلف دول العالم. ويشارك في المهرجان وفود من دول عربية عدة بينها السعودية، الكويت، تونس، مصر، لبنان، الأردن، سورية والمغرب، وتتنوع العروض بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية، وأفلام الرسوم المتحركة.

فيلم الافتتاح

يفتتح المهرجان بالفيلم العراقي الروائي الطويل «سعيد أفندي» للمخرج كاميران حسني، أول فيلم عراقي يُرمم ضمن اتفاق تعاون رسمي بين لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية وجهات سينمائية فرنسية. كما يُعرض فيلم «صمت القصور» للمخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، احتفاءً بتونس ضيف شرف الدورة.

الأفلام المشاركة

تقدّم للمشاركة هذا العام 423 فيلماً، اختير منها 67 فيلماً للتنافس على جوائز المهرجان في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية، وأفلام التحريك.

التكريمات

يشهد حفل الافتتاح تكريم 11 فنانة من رائدات السينما العراقية؛ تقديراً لعطائهن الكبير ودورهن في المشهد الثقافي والسينمائي.