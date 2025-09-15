أعربت الأميرة نورة الفيصل عن سعادتها وفخرها بفوزها بجائزة الأزياء ضمن النسخة الخامسة من الجوائز الثقافية الوطنية التي تنظمها وزارة الثقافة، مؤكدة أن الجائزة تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الثقافة في المملكة.

فخورة بوجودي هنا

وقالت الأميرة نورة في تصريح لـ«عكاظ»: «أنا جداً فخورة بوجودي هنا، وفخورة أكثر برؤية شبابنا من بنات وشباب في شغلهم وإبداعهم وموهبتهم، وهذا دليل أن الإنسان يمكن أن يحقق أي حلم يتمناه. والحمد لله أن الوزارة تدعم هذه الطاقات».

وأضافت: «يكفيني أنني كنت واقفة اليوم مع هؤلاء المبدعين، وهذا في حد ذاته شرف كبير لي، ولا أحتاج أكثر من ذلك. والأجمل أن كل المرشحين الآخرين الذين نافسوني هم أصدقاء وأعتبرهم إخوة، ولذلك فوجودي معهم كان مصدر فخر وسعادة بالنسبة لي».

وختمت حديثها بالتعبير عن امتنانها لكل من دعمها، قائلة: «أشعر بالاعتزاز الشديد بهذا التكريم، وأبارك لجميع الفائزين، فالمهم أن نحتفي جميعاً بهذا المشهد الثقافي الوطني».