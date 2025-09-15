شهد ختام ملتقى «رَقف» لصنّاع الأفلام بعسير تكريم المخرج السعودي أيمن العلي، احتفاءً بمشاركته المميزة بفيلمين هما «ودقت الساعة» و«القاتل». وقد حظي الفيلم الأول باهتمام خاص لمشاركة الفنان القدير محمد الحجي في دور بطولة أضفى على العمل حضوراً لافتاً.

الملتقى الذي نظمته هيئة تطوير عسير بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بأبها، استمر ثلاثة أيام قدّم خلالها صنّاع الأفلام المحليون عروضاً إبداعية ورؤى فنية وقصصاً ملهمة من تجاربهم.

وعبّر العلي عن اعتزازه بالتكريم قائلاً: «الحمد لله على هذا الإنجاز، وأشكر كل من دعم مسيرتي، وما زال القادم أجمل بإذن الله».

ويُعد أيمن العلي من أبرز الأصوات الإخراجية السعودية الشابة، ويسعى من خلال أعماله الدرامية والتشويقية إلى إبراز الهوية السينمائية المحلية، وتقديم رؤية فنية خاصة تترك بصمة واضحة في المشهد السينمائي السعودي.