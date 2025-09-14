شهد المؤتمر الدولي الأول لدعم التعليم والتدريب والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة تكريم الأديب والكاتب السعودي الدكتور عبدالله غريب وسط حضور عربي ودولي، تقديراً لإسهاماته الأدبية والإعلامية في خدمة قضايا ذوي الهمم، وتسليط الضوء على حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

التمكين واجب أخلاقي

وجاء التكريم خلال جلسات المؤتمر المنعقد تحت شعار «نحو مستقبل أكثر شمولاً وإنسانية»، وعبر المنظمون عن اعتزازهم بمشاركة الدكتور غريب التي وُصفت بالمميزة لما حملته من رسائل تؤكد أن تمكين ذوي الهمم واجب إنساني وأخلاقي.

شركاء صناعة المستقبل

وأكد الدكتور عبدالله غريب في كلمته، أن المؤتمر يمثل منصة إنسانية تعكس وعي المجتمعات العربية بضرورة إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن تلاقي الجهود الأكاديمية والإعلامية هو الطريق الأهم لبناء واقع أكثر عدلاً وشمولاً.

وأوضح غريب أن التكريم يعكس حرص المنظمين على إبراز النماذج الداعمة لقضايا الإنسانية، ويمنح دافعاً لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مجتمع أكثر احتواءً وإنصافاً.