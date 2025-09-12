في موقف يؤكد عمق العلاقات الأخوية والصداقة القوية، بادر الدكتور حسن النعمي بالتنازل لزميله الدكتور سعيد السريحي برئاسة جمعية الأدب، بعد إعلان نتائج الانتخابات التي أظهرت تعادلهما بـ 59 صوتاً لكل منهما.

وكان أكثر من ثمانين شخصاً قد اجتمعوا لاختيار 9 أعضاء من بين سبعة عشر مرشحاً، وظهرت النتائج متقاربة بين عدد من المرشحين والاحتياط.

‏وقال الدكتور سعيد السريحي عبر حسابه على منصة إكس: «ذاك موقف نبيل من أخي وصديقي الدكتور حسن النعمي لا أجد من الكلمات ما يفي بحق شكري له»، ليرد عليه الدكتور النعمي: «كبير في كل حالاتك دكتور سعيد، ورمز من رموز الأدب في الوطن العربي».

وحظي موقف الدكتور النعمي تجاه زميله الدكتور السريحي بإعجاب عدد من المنتمين للوسط الثقافي والمتابعين للحراك الأدبي، الذين باركوا للسريحي رئاسة الجمعية، متمنين له التوفيق والنجاح.