أعرب المخرج محمد عبد العزيز عن سعادته بتكريمه في الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث سيحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، خلال فعاليات المهرجان المقرر انطلاقه في 12 نوفمبر القادم.

تكريم المخرج محمد عبد العزيز

وقال عبد العزيز في تصريح خاص لـ «عكاظ» إن تكريمه من مهرجان عريق بحجم القاهرة السينمائي يعد وساماً على صدره، موضحاً أن إدارة المهرجان تواصلت معه مؤخراً لإبلاغه بالجائزة، ولم يتردد لحظة في الموافقة، ومن ثم حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التهاني له بالنجاح.

وأشار المخرج إلى أنه حظي بتكريمات عديدة خلال السنوات الماضية، من أبرزها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحفل جوي أورد في السعودية، مؤكداً أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً لمسيرة طويلة في مجال السينما والمسرح والتدريس بأكاديمية الفنون.

وفي ما يتعلق بعودته لتقديم أعمال جديدة، قال عبد العزيز إنه يتمنى ذلك بالفعل، لكنه ينتظر المناخ المناسب ليعود بعمل يليق بثقة وحب جمهوره.

مشوار المخرج محمد عبد العزيز

يُعتبر المخرج محمد عبد العزيز واحدًا من أبرز صناع الكوميديا في مصر، إذ قدّم على مدار مشواره الفني مجموعة من الأفلام والمسرحيات التي لا تزال شاهدة على إبداعه وتأثيره الكبير. ومنذ بداياته في سبعينات القرن الماضي، استطاع أن يحقق إنجازات راسخة جعلت اسمه من علامات السينما المصرية، حتى وصفه النقاد بـ خليفة المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، تقديرًا لمكانته وإسهاماته في إثراء الفن.

استهل المخرج محمد عبد العزيز مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج في مجموعة من الأفلام البارزة مثل القاهرة 30 عام 1966، أبي فوق الشجرة عام 1969، نحن لا نزرع الشوك عام 1970، وثرثرة فوق النيل عام 1971.