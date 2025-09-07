كيف تجلّى «سالم المالك» في حب الوطن ؟

سطر المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الشاعر والطبيب الدكتور سعد بن محمد المالك، ترانيمَ شعريةً تألفت من 30 قصيدة في حب وعشق المملكة العربية السعودية، أودعها في ديوان مكون من 136 صفحة من القطع المتوسط، أسماه «تجليات في حب الوطن».في ديوانه الشعري، سكب الدكتور المالك أبياته من مشاعر الانتماء والوفاء، وعبّر عن فخره واعتزازه بما تشهده المملكة من إنجازات تاريخية، وبرهن أن السعودية حكاية فخر ومسيرة حضارة.ترانيم في حب الوطنافتتح المالك الديوان بقصيدة «ترانيم في حب الوطن»، تحدث فيها عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يجسد ملحمة تأريخ تجذرت وتأصلت في قلب كل مواطن ليسرد لنا قصة استعادة حكم وهمة ملوك، ورؤية همام، وبناء هيبة وطن، ثم قصيدة «إطلالة في يوم التأسيس»، أشار فيها إلى أن السعودية دولة راسخة العماد بهمة قيادتها وولاء شعبها شامخة تستلهم قوتها من شريعة التوحيد وحكمة ملوكها، ناعمةً بالوحدة والأمن والاستقرار؛ ليحق لكل سعودي أن يفخر ويفاخر بهذا الوطن.ومن ذلك قال المالك:«شمس وتشرق من إطلالك الحسن.. أنا المفاخر: ذا ديني وذا وطنيفي يوم عيدك جاء البشر في نغم.. فيوم عيدك يوم من رؤى عدنِ»وفي قصيدة «فداء الوطن»، استبق المالك القصيدة بدعوته لعقد العزم أن تكون المكاسب للوطن، إذ هو الحاضن والحافظ الأمن وباني المستقبل. داعياً للذود عنه بالدماء والأرواح وحمايته من كل من يحاول إيذاءه أو النيل منه.وفي قصيدة «فخر الوطن»، تحدّث المالك عن حدث بارز على مستوى العالمية، استطاعت السعودية إنجازه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وهو الدعم غير المحدود لعمليات فصل التوائم السياميين، وهو الحدث الذي أعاد للتاريخ العربي مجده عبر بوابة الطب وعمل الخير، وكان للأطباء السعوديين نجاح متميز في ذلك.وقال: «وطني رجالك أنجم أمناء.. أفعالهم إشراقة وعطاءشرف لعزك أن ينادى عالياً.. في العالمين بهاهم العظماء».السعودية تعتلي القمم الشاهقةفي قصيدة «خاب مسعاهم»، أكد المالك أنه مهما حاول الحاقدون النيل من المملكة العربية السعودية بكل وسائلهم بالأقلام والمكائد تبقى بلاد الحرمين الشريفين شماء، كريمة ذات قيم وإباء وعزة وعطاء.وفي هذا الشأن قال:«لا لن يناول منك يا وطن الندى.. الكلب ينبح والركاب يسيرأخفوا الحقائق من يصدق بائساً.. وطن إليه المكرمات تشير».في قصيدة صانع المجد، تحدث المالك عن قمة جدة للأمن والتنمية، التي أظهرت سمت وحنكة وحكمة ولي العهد، الذي سطعت فطنته وبرق ذكاؤه، فكان بحق فخراً وملهماً لكل سعودي، رمزاً ونبراساً لكل عربي وبلسماً وضياءً لشعوب عالمنا الإسلامي.وقال:«قل لي برب البيت من رباكا.. فعلوت فالأفق البعيد مداكاسلمان رائد مجدنا وبحسبنا.. أن كان رائدنا الأمين أباكا».في قصيدة في رحاب قمة العشرين، أشار إلى أنه في عالم تتلاطمه الأمواج الاقتصادية العاتية وتهد مضاجعه الحروب العرقية القاضية، تعتلي السعودية قمم الجبال الشاهقة تحت ظل قيادة حزم حكيمة؛ لتقود الأمم في عالم مختلف لتحقيق الغايات رغم التحديات من خلال ثلاثة محاور، تمكين الإنسان، الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.وقال:«بالأمس بدو نجوب البيد مهلكةً.. وكم شقينا من الآلام والأرقِواليوم نحن على العشرين قادتهم.. شمس كواكبها فاءت لمفترقِ».كرم القصيم ونبل رجالهافي قصيدة «والتأم الشمل»، أكد أن مياه الخليج تصفو مهما حاول المغرضون تعكيرها وأراد الحاقدون تسميمها، وأشار إلى أن قادة الخليج العربي يجتمعون ليجسدوا وحدة المصير ولم الشمل ويبرهنوا للعالم أجمع متانة أواصر التعاون الخليجي ومعاني الأخوة والمحبة.قال:«الجرح زال وعاد الشمل يلتئم.. هذا الخليج به الأفراح تنتظمنرى بشائر خير في العلا شمخت.. يسمو بها قادة تعلو بهم همم».وفي قصيدة «ويظل باب القصيم مفتوحاً»، شرح المالك سبب نظم القصيدة، مشيراً إلى أن منطقة القصيم عرفت بنبل رجالها وسخائهم وكرمهم، لافتاً إلى أن المعروف عن المنطقة أن أبوابها لا تغلق أبداً منذ نشأته وبالتحديد في محافظة الرس، مسقط رأسه، وقال:«هي القصيم بلاد العز والقيم.. ودارة الصفو والخلان والرحمفكل بيت ببلدان القصيم له.. صيت من الجود والإحسان والشمم».نبذة عن المالك:د.سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» والأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، من مواليد محافظة الرس منطقة القصيم، استشاري بطب الحساسية والمناعة وطب الأطفال، حاصل شهادات عدة، منها بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، والدكتوراه الفخرية من جامعات كوفنتيري البريطانية، القائد الأعظم الباكستانية، أوراسيا الوطنية الكازاخستانية.نال العديد من الأوسمة والجوائز القيادية العالمية، منها وسام الأسد الوطني من السنغال، ووسام قائد برتبة كوماندوز من موريتانيا، وميدالية الشرف من كازاخستان، وجائزة أفضل قيادي لعام 2023 من المؤتمر العالمي للاستثمار الملائكي، وصدرت له المجموعة الشعرية «خميسيات»، ومؤلفات أخرى منها كتاب «مرآة الأيام».