تدشين مرسم ومعرض «للحلم بقية 4» للفنان عوضة الشمراني بقرية آل عامر

شهدت قرية آل عامر بمركز باشوت أول أمس حدثًا فنيًا مميزًا مع تدشين المرسم الخاص والمعرض الشخصي الرابع للفنان التشكيلي عوضة الشمراني، تحت عنوان «للحلم بقية 4»، وذلك برعاية محافظ بلقرن محمد بن سعيد بن عامر وبحضور رئيس بلدية بلقرن الدكتور المهندس حسن بن مضواح القحطاني، إلى جانب مشايخ وأعيان وأهالي آل عامر شمران وجمع من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفن التشكيلي. وقد نظم الفعالية نادي عناقيد للفنون البصرية قبيل صلاة المغرب.

وفي كلمته بهذه المناسبة أكد محافظ بلقرن أن المحافظة تفخر باستضافة مثل هذه المبادرات الثقافية التي تحتفي بالفنون وتبرز طاقات الشباب المبدع، مشيرًا إلى أن دعم الفنون يأتي متسقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت الثقافة رافدًا أساسيًا للتنمية وتعزيز السياحة في مختلف المناطق.

من جانبه أوضح رئيس بلدية بلقرن الدكتور القحطاني أن البلدية تنظر إلى الأنشطة الثقافية والفنية بوصفها جزءًا من تحسين جودة الحياة، معتبرًا أن دعم المرسم والمعرض ينبع من إيمان البلدية بدور الفن في إبراز هوية المكان وثقافته، معلنًا عن نية عقد شراكات مجتمعية لدمج هذه المبادرات ضمن الفعاليات الموسمية للمحافظة.

أما رئيس نادي عناقيد للفنون البصرية عايض أبو زيد، فقد عبّر عن اعتزازه بتنظيم المعرض الرابع للفنان الشمراني، مؤكدًا حرص النادي على صناعة منصات نوعية تحتضن المبدعين وتوفر بيئات محفزة تمكّن الفنانين من تقديم أعمال تتناغم مع الذائقة المجتمعية.

وعبّر الفنان عوضة الشمراني عن امتنانه وسعادته بهذه التجربة، مشيرًا إلى أن معرض «للحلم بقية 4» يمثل محطة جديدة في مساره الفني، تتجاوز حدود الألوان لتلامس الأفكار والمشاعر، مقدمًا شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث من رعاة ومنظمين وداعمين.

ويُتوقع أن يشكل المعرض إضافة نوعية للحراك الفني والثقافي في محافظة بلقرن، بما يستقطبه من نخبة المثقفين والفنانين، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الحركة التشكيلية في المنطقة.