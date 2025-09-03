المنتدى السعودي للإعلام يستضيف هيئة الصحفيين السعوديين

يواصل المنتدى السعودي للإعلام التحضير لانعقاد نسخته القادمة، عبر سلسلة من ورش العمل والبرامج التطويرية الهادفة إلى بناء محتوى إستراتيجي يعكس مكانة المنتدى ودوره في صياغة مستقبل الصناعة الإعلامية.

وفي هذا الإطار، وبحضور رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، استضاف المنتدى ورشة عمل متخصصة لهيئة الصحفيين السعوديين، خُصصت لمناقشة أساليب إعداد المحتوى الإستراتيجي وتوحيد الرسائل الإعلامية بما يتماشى مع التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الإعلاميين والكتاب والخبراء في صناعة المحتوى، إلى جانب حضور من هيئة الصحفيين السعوديين ممثلا برئيس مجلس الهيئة عضوان محمد عضوان الأحمري، ونائب الرئيس فيصل جلال فؤاد عباس، وأمين المال عضو المجلس بشرى خالد عبدالله الربيعة، وعدد من أعضاء مجلس الهيئة.

وناقش المشاركون محاور متعددة شملت: تطوير الرسائل الاتصالية للمنتدى، وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال صياغة المحتوى الإعلامي.

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام، محمد بن فهد الحارثي، أن المنتدى وهيئة الصحفيين السعوديين على تعاونٍ دائم ومستمر، انطلاقا من إيمان مشترك بأهمية التكامل بين المؤسسات الإعلامية.

وقال: «نثق بقدرات هيئة الصحفيين وكفاءاتها، ونعتبرها شريكا رئيسيا في صياغة محتوى إعلامي إستراتيجي يواكب التحولات المتسارعة، ويعزز الحضور السعودي إقليميا ودوليا».

من جانبه، أكد المشاركون أن استضافة المنتدى لهيئة الصحفيين السعوديين تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الإعلامية في المملكة بما يسهم في ترسيخ صورة إعلامية متوازنة تعكس إنجازات المملكة ومكانتها، مشيرين إلى أن المنتدى السعودي للإعلام أصبح منصة دولية تجمع الخبراء والمهتمين بالصناعة الإعلامية لمناقشة قضاياها وتحولاتها.

وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية المنتدى الرامية إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية والمهنية، وتوسيع نطاق تأثيره الدولي، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع إعلامي متطور يدعم التنمية الوطنية ويعزز الحضور السعودي في المحافل العالمية.