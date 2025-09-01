«الصندوق الثقافي»: مبادرة لتمكين ودعم الحرفيين بالتزامن مع عام الحرف اليدوية 2025

أطلق الصندوق الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة، أول مسارات مبادرة «مسرّعات نماء» المتخصص في الحرف اليدوية، تزامناً مع عام الحرف اليدوية 2025، في خطوة نوعية تستهدف تمكين المنشآت الثقافية والحرفية ورفع تنافسيتها في السوق، وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام.





ويُعد مسار الحرف اليدوية الانطلاقة الأولى تحت مظلة المبادرة، التي انطلقت بالتعاون مع هيئة التراث والمعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» و«حرف السعودية»، حيث استقبلت المرحلة الأولى من «المعسكر التدريبي» 113 منشأة حرفية، خاضت 25 ساعة تدريبية مكثفة دمجت بين الفن الحرفي وريادة الأعمال. ومن بين المشاركين جرى اختيار 40 منشأة من 7 مناطق مختلفة لدخول المرحلة الثانية «المسرّعة»، الممتدة لـ14 أسبوعاً، تتضمن برامج تدريبية متخصصة، وجلسات إرشاد يقدمها أكثر من 20 خبيراً، إضافة إلى لقاءات إثرائية ومنصة تعلم ذاتي تضم 100 مادة معرفية.

وتتجه المبادرة منتصف هذه المرحلة إلى إطلاق «مرحلة الدعم» التي تمتد 3 أشهر، وتهدف إلى ربط المشاريع الحرفية بالجهات الاستثمارية، من خلال أكثر من 15 جهة فاعلة في منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب خدمات تطويرية تقدمها 10 جهات متخصصة لدعم توسع المنشآت محلياً وتعزيز حضور منتجاتها في السوق.

وتُظهر بيانات هيئة التراث أن حجم سوق الحرف اليدوية في المملكة يقدّر بـ1.5 مليار ريال سنوياً، فيما لا تتجاوز حصة المنتجات المحلية 20%، ما يعكس الفرص الكبيرة أمام المنتج الوطني للنمو والتوسع.

ويؤكد الصندوق الثقافي أن المبادرة بمسارها الأول للحرف اليدوية تمثل خطوة إستراتيجية لبناء جيل جديد من الحرفيين القادرين على تحويل مهاراتهم إلى مشاريع مستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.