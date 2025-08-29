عِناق**تَؤوهُ طَوااالَ ذراعيتَلَوَّى ... تئِنُّتَفورُ ... تَخورُتكادُ تضيءُتَغيمْ......كأنَّ الذراعَصراطُ الجحيمْ!صدى***لم يبقَ لي ممّا سقيتُ بماء روحيغيرُ حزْنٍ غائرٍفي جبهة الحُلُمِ اللطيمْلم يبقَ في أدراج هذا العُمْرِإلا ما تَقَصَّفوالمُدجَّنُوالسئيمْونُدُوبُ مَنْ مَرّوا على قلبيوعاثوا في سكينته حصادًاوالذي أخشى..ومنه أفِرُّ مذعورًا هزيمْوفُتاتُ معنًى يابسٍآهاتُ تَسْآلٍ طريدْلم يبقَ لي مِنّيسوى صوتٍ كميدْ...وصداهُ يتبعُنيويلهثُ صائحًا:يا عيييدُكيفَ أضعْتَ عيدْ؟!