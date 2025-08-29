ربما أزعجكَ الأمس،‏لكنّ الغياب جدارٌ آخر‏أعلّق عليه صورتكَ الممزقة.‏كلُّ شارعٍ مرهقٍ مررتَ به‏كان يركض فيك،‏يمتدُّ كأضلاعك التي تُطوّق الانتظار‏ولا تحيط بشيء.‏أتعرف كيف يُولد الحنين؟‏كعصفورٍ أعمى‏يبحث عن سمائهِ الأولى‏ولا يجد غير نافذةٍ‏تتكرّر على جدرانٍ بلا أبواب.‏القصيدة التي تراودها عن نفسها‏تخافك،‏تعرف أنكَ ستتركها جريحةً‏في منتصف البياض،‏تقتات على فتاتِ صوتك‏وتتظاهر بأنها تنام على ريش الذكريات.‏وأنتَ،‏تحترف السقوط في الفراغ،‏تُعيد اكتشاف خرائط الليل،‏كأنّك وطنٌ مؤقت،‏وكأنّ النجوم مساميرٌ‏تُثبّت قلبك على لوحةٍ من رماد.‏الحبّ:‏اسم آخر للهزيمة،‏قيدٌ يلمع كخاتمٍ في إصبعي،‏وسجنٌ تُزيّنهُ بأغنياتٍ عتيقةٍ.‏لكنك تعرف:‏لا السماء تُنبتُ حقولًا لنا،‏ولا الأرض تنبتُ عُشبًا تحت خطانا.‏فلماذا تكتب؟‏ألأنّ الكتابة هي الشعلة الأخيرة‏قبل أن تنطفئ،‏أم هي الحياة الوحيدة التي لا تغلق‏على الوجه المستعار؟‏وتقول: مات الحنين...‏لا،‏الحنين روح ثائر لا تموت،‏هو فقط يتخذ شكلاً جديدًا في كل ليلة،‏مرةً يرتدي عطركَ،‏مرةً ينتحلُ صفاتِ اسمكَ،‏ومراتٍ يجلس على حافة السرير،‏ويهمس:‏الحمد لله،‏لكني لستُ بخير.