على مدى 3 أيام.. «أنغام الجبل» تُضيء «بيت الثقافة» بأحد رفيدة

تنطلق اليوم (الأربعاء) في بيت الثقافة بمحافظة أحد رفيدة، فعالية «أنغام الجبل»، وسط حضور متوقع من المهتمين بالتراث والفنون الشعبية، خلال الفترة من 27 حتى 29 أغسطس. وتتضمن الفعالية باقة من العروض الأدائية والفلكلورية التي تجسد جماليات الفن الجبلي، بما يحمله من إيقاعات مميزة وحركات تعكس الموروث الثقافي العريق للمنطقة الجنوبية، إلى جانب الأهازيج والرقصات التراثية التي اشتهرت بها جبال عسير عبر التاريخ.

وتأتي الفعالية في إطار مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الفنون الشعبية وحماية الهوية الوطنية، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام المبدعين المحليين لإبراز مواهبهم وربط الأجيال الناشئة بجذورهم الثقافية.

وتشمل البرامج المصاحبة عروض الفنون الأدائية الفلكلورية، ومعرضاً صوتياً، ومحطة تفاعلية، وأنشطة مخصصة للأطفال، وورش عمل وتجارب حية، وندوات ومحاضرات ثقافية.