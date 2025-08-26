«ترجمان 2025».. جائزة الشارقة للترجمة تفتح باب الترشح حتى 15 سبتمبر

تجدد هيئة الشارقة للكتاب التزامها بمشروعها الحضاري في نشر الثقافة العربية عالمياً، بإعلانها فتح باب الترشح للدورة الثامنة من جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان»، التي تعد من أبرز الجوائز الدولية المكرسة لتعزيز حضور الأدب العربي في المشهد الثقافي العالمي.

وتهدف الجائزة، البالغة قيمتها 1.4 مليون درهم، إلى تكريم أفضل ترجمة أجنبية لعمل عربي مبدع، ودعم دور النشر الأجنبية في نقل روائع الفكر والإبداع العربي إلى لغات العالم، لتصبح الترجمة جسراً للتواصل الإنساني والحضاري. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر القادم.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، أن الجائزة تجسد رؤية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتوجيهات رئيسة مجلس إدارة الهيئة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، قائلاً: «الترجمة هي عملية بناء للوعي المشترك بين الحضارات، وأداة لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل، وتوسيع دائرة الحوار الثقافي. ومن هنا جاءت الجائزة لتفتح أمام الأدب العربي آفاقاً جديدة وتمنحه صوتاً مسموعاً بلغات العالم».

وتستقبل الجائزة طلبات الترشح حتى 15 سبتمبر القادم، وتشترط أن تكون الترجمة الأجنبية هي الأولى لعمل عربي في طبعته الأولى، مع تقديم نسخ ورقية وإثباتات حقوق النشر والترجمة، إضافة إلى ملخص لا يتجاوز 500 كلمة يعرف بالمؤلف والعمل وأهميته الثقافية.

وتكرّم الجائزة جميع الشركاء في عملية الترجمة، إذ ينال المترجم 100 ألف درهم، وتحصل دار النشر العربية على 30% من المبلغ المتبقي، فيما تذهب 70% إلى دار النشر الأجنبية.

وللاطلاع على تفاصيل الترشح، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمعرض:

http://sibf.com/ar/awards