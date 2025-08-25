شهد متحف قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض، انطلاق معرض «سيفين ونخلة.. أرشيف الشعار السعودي»؛ الذي تنظمه هيئة المتاحف، في خطوةٍ تعكس عمق الهوية الوطنية وثراء الذاكرة التاريخية للمملكة. ويهدف المعرض إلى توثيق رحلة الشعار الوطني منذ اعتماده أول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي، وحتى شكله الحالي الذي يتصدّر جميع المنصات الرسمية للدولة، رمزاً للقوة والوحدة والنماء.ويضم المعرض مجموعة واسعة من الوثائق والصور الأرشيفية والقطع الفنية النادرة التي تعرض للمرة الأولى، إضافة إلى عروض بصرية وأفلام تحريكية تفاعلية تسرد مسيرة الشعار وتطوراته عبر العقود. كما خُصصت أجنحة تعريفية تتيح للزوار التعرف على الدلالات الرمزية المتمثلة في السيفين والنخلة، حيث يعكس السيفان القوة والعزيمة، فيما تجسد النخلة الحياة والرخاء.واختيار قصر المصمك كمقر للمعرض يحمل دلالة تاريخية بارزة، كونه شاهداً على استرداد الرياض 1902م، وبداية مرحلة التأسيس، ما يمنح المعرض بُعداً رمزياً يربط بين جذور التاريخ ومظاهر الحاضر. كما يتضمن البرنامج فعاليات ثقافية مصاحبة وورش عمل تعليمية تستهدف مختلف الأعمار، في إطار سعي الهيئة إلى ترسيخ الثقافة البصرية الوطنية، وتعزيز الوعي لدى الأجيال بتاريخ الرموز الرسمية التي شكلت الهوية السعودية.ويمتد المعرض حتى 21 نوفمبر 2025م، ما يمنح الزوار فرصة للاطلاع على هذا الأرشيف الفريد في أجواء ثقافية وتفاعلية، تعكس أهداف رؤية السعودية 2030، في تحويل المواقع التاريخية إلى منصات نابضة بالثقافة والفنون. ويؤكد منظمو المعرض أن «سيفين ونخلة» ليس مجرد شعار رسمي، بل هو أيقونة جامعة تجسد قيم الدولة السعودية ومسيرتها منذ التأسيس حتى اليوم، ورسالة بصرية متجددة تعبر عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.